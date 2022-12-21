Близкая подруга Киркорова объяснила ее сходство с наследниками короля эстрады

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Знаменитая диджей призналась, что проводит с детьми артиста так много времени, что они называют ее мамой.

Стала известна причина, из-за которой дети певца Филиппа Киркорова имеют внешнее сходство с его близкой подругой диджеем Катей Гусевой. Корреспондент dni.ru узнал у приближенной к королю поп-эстрады, в чем ее причастность к этому интересному совпадению.

Десять лет назад исполнитель обратился за услугами к суррогатной матери, чтобы та выносила его детей. В результате взаимовыгодного сотрудничества на свет появились девочка Алла-Виктория, а уже в следующем 2012 году был рожден сын Мартин-Кристин Киркоров.

Общественность все это время стоит домыслы, кто же выносил наследников эпатажному певцу. Журналисты охотно тиражируют мнение, что Киркорову могла родить Гусева, ведь она очень много и тесно общается не только с королем эстрады, но и маленькими наследниками.

«Катя Гусева с 2018 года была рядом с детьми Киркорова, и, наверное, мы как-то обменивались с ними флюидами, и стали чуть-чуть похожи», — ответила диджей на каверзный вопрос издания.

Девушка добавила, что Алла-Виктория и вовсе является ее копией. Она отмечает внешнее сходство с «принцессой» российской эстрады и собой до покраски в блондинку.

«Дети Филиппа знают, что я диджей Катя Гусева, но, когда я с ними долго провожу время, „мама“ проскальзывает. Каждому ребенку хочется, чтобы рядом была мама, это нормально. Пускай Киркоров женится! Я вот не выхожу замуж, ни с кем не завожу отношений — его жду», — отмечала Гусева в одном из интервью.

Правда, сейчас звездный диджей уже обзавелась отношениями. На публичных мероприятиях и красных дорожках она появляется с молодым человеком по имени Михаил.

Ранее 5-tv.ru писал, почему подруга Филиппа Киркорова не вышла за него замуж.