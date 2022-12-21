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Путин хочет повысить боевые возможности войск РФ и отечественных специальных служб.

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать информацию о силах и средствах НАТО, дабы использовать для строительства ВС России. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

«Все это у вас имеется, и все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших, как я уже говорил, вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб», — заявил глава государства.

По словам Путина, военные РФ уже получили огромный боевой опыт в ходе спецоперации на Украине.

Также президент заявил, что НАТО использует все свои возможности против России, но российские войска продолжают мужественно защищать Родину и решать все поставленные задачи.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как против России активно используется весь военный потенциал стран НАТО.