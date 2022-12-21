Владимир Путин в онлайн-формате запустил работу Ковыктинского месторождения

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Он станет частью газопровода «Сила Сибири», общая протяженность которого теперь превысит три тысячи километров.

Работа комплекса в Иркутской области стартовала 21 декабря. Владимир Путин поучаствовал в его запуске в режиме онлайн. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент напомнил, что Ковыктинское газоконденсатное месторождение на востоке страны считается уникальным — его извлекаемые запасы газа достигают 1,8 триллиона кубометров. Также он дает ценное химическое сырье — газовый конденсат. Для его отгрузки уже создали трубопроводную и железнодорожную инфраструктуру.

Для доставки газа между Ковыктинским и Чаяндинским месторождением построили 800-километровый трубопровод. Он станет частью газопровода «Сила Сибири», общая протяженность которого теперь превысит три тысячи километров.

«Таким образом, на востоке России создается мощный, стратегически важный производственный комплекс, который включает в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа», — заявил Владимир Путин.

По словам президента, запуск комплекса позволит обеспечить сырьем российские и зарубежные предприятия, станет импульсом для развития восточных территорий страны и создания новых рабочих мест.

Первый участок газопровода «Сила Сибири» был запущен в 2019 году. Ранее 5-tv.ru публиковал видео с церемонии, в которой поучаствовали Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин.