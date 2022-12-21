«За отдавших жизнь за Родину»: Владимир Путин призвал почтить российских солдат

Путин начал коллегию Минобороны с минуты молчания в память о погибших в СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

Мероприятие проходит в здании Минобороны на Фрунзенской набережной.

Президент России Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны и начал он с памяти о погибших военных.

В первую очередь, глава государства попросил почтить минутой молчания память погибших в ходе СВО.

«Сегодня мы должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину», — заявил президент.

В этом году российский лидер не будет оглашать послание Федеральному собранию. График главы государства очень напряженный, он занят другими задачами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выступление Путина на коллегии Минобороны будет важным и объемным.