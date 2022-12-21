«На коротком поводке»: что заставляет Асмус жить с Харламовым после развода

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Знаменитость преследует личные цели, удерживая бывшую жену в своем коттедже.

Актриса Кристина Асмус вынуждена жить под одной крышей с комиком Гариком Харламовым после развода из-за условий, которые диктует ей бывший муж. Знакомый звездной пары рассказал, что артистка до сих пор находится на содержании у экс-супруга из-за восьмилетней дочери Анастасии.

После раскрытия подробностей личной жизни разведенных звезд, общественность находится в недоумении: почему востребованная актриса не может съехать из коттеджа бывшего мужа. Неужели у пропавшей из списка Forbes 34-летней актрисы действительно закончились деньги? Сама Асмус намекала на угрозы, из-за которых остается прикована к «семейному гнездышку».

Источник, приближенный к паре, сообщил KP.RU, что Кристина преувеличивает. По его словам, Харламов до сих пор обеспечивает бывшую жену и их общую дочь.

«Так было и во время их семейной жизни, и после развода. То, что зарабатывает Кристина, она чаще тратит на себя: уход за внешностью, наряды и прочее… А Гарик не покупает бывшей жене отдельное жилье по своим соображениям. Харламов бы не хотел, чтобы она встречалась с другими мужчинами на глазах у дочки», — подчеркнул знакомый шоумена.

По словам мужчины, после выхода на экраны фильма «Текст» Асмус получила широкую известность и «поймала звезду». Знакомый отмечает, что из-за нестабильности актрисы Харламов и его мама пытаются оградить ребенка от «неправильных эмоций».

«Харламов обещал Кристине купить отдельное жилье, но тянет, потому что его устраивает, что дочка на попечении любящей бабушки. Сейчас у Гарика все под контролем и бывшая как бы на „коротком поводке“», — объяснил источник KP.RU.

Со слов знакомых, никаких угроз со стороны комика не было. Насильно Асмус никто не удерживает в роскошном коттедже. При желании она может съехать из особняка, но при одном условии: ребенок останется с отцом и бабушкой. Отмечается, что такие меры звезда Comedy club предпринимает, чтобы у девочки не появился «папа номер два».

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал о сожительстве Асмус и Харламова под одной крышей после развода.