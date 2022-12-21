Песков: выступление Путина на коллегии Минобороны будет важным и объемным

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Мероприятие состоится в здании министерства на Фрунзенской набережной.

Сегодняшнее выступление российского лидера Владимира Путина на заседании коллегии Минобороны будет серьезным и масштабным. В том числе глава обороны Сергей Шойгу выступит с важным докладом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами.

«Разумеется, будет важное выступление президента, достаточно объемное <…> На коллегии будет доклад министра обороны и, как правило, потом ремарки заключительные президента», — сообщил представитель Кремля.

Мероприятие будет проведено в здании Минобороны на Фрунзенской набережной. Помимо всего Владимир Путин посмотрит тематическую выставку.

В том числе Песков отметил, что в этом году российский лидер не будет оглашать послание Федеральному собранию. График главы государства очень напряженный, он занят другими задачами.

Однако динамика передвижений президента не означает, что обращения не будет. Оглашение послания в любом случае произойдет, но уже в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ответила на вопрос о второй волне мобилизации в России.