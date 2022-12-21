Дешевле или дороже: во сколько обойдется салат «Оливье» в ЛНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Волшебный пир на канун Нового года — давняя традиция. Правда, не из дешевых.

Кастрюля известного салата «Оливье», без которого нельзя представить ни один новогодний стол, в Луганске стоит на 178 рублей дешевле, чем в остальных регионах России. К такому выводу пришел корреспондент URA.RU. Он купил необходимые ингредиенты для блюда и в сумме получилось 666 рублей.

Выяснилось, что картофель в Луганской народной республике дешевле средней стоимости на два рубля — 46 рублей. Цена луганского горошка наоборот оказалась выше, но всего на рубль — 93 рубля. А вот стоимость соленых огурчиков превысила среднее значение аж на 31 единицу — 185 рублей.

Зато докторская колбаса в ЛНР побила рекорд по дешевизне — 154 рубля, при том что обычно этот продукт продается за 359 рублей. Яйца тоже заметно дешевле — 73 рубля. Майонез стоит 105 рублей, хотя в других российских регионах его стоимость достигает до 111 рублей.

В том числе корреспондент подробно показал в видео рецепт известного салата. В Луганске он мало отличается от основного. В конце ролика журналист отметил, что сколько бы не стоил «Оливье», съесть любимое блюдо под Новый год — бесценно.

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