Болезни сердца и суставов: для кого опасны резкие изменения погоды?

Фото: www.globallookpress.com / Julia Pfeifer, via www.imago-ima

Зима в этом году полна сюрпризов — рекордные снегопады и ледяные дожди сменяются резким потеплением. Такая нестабильность влияет на самочувствие людей.

В Москве и Санкт-Петербурге в этом месяце были всевозможные погодные условия. Ночью наблюдается минусовая температура, а с утра столбики термометров стремительно ползут вверх и иногда даже достигают положительных значений.

Подобные погодные «скачки» могут влиять на самочувствие людей. О том, кому стоит опасаться в первую очередь, рассказал врач-терапевт Сергей Яковлев в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, от переменчивой погоды могут страдать люди, у которых имеются:

сердечно-сосудистые заболевания;

нарушения функции вегетативной нервной системы;

суставные болезни.

«Те, кто пережил инфаркты и инсульты, тоже могут плохо переносить переменчивую погоду», — добавил врач.

Яковлев заявил, что состояние дискомфорта из-за погоды не представляет опасности.

«Изменения погоды могут откликаться на общем состоянии человека и вызывать дискомфорт. Но ничего страшного в этом состоянии нет», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, как резкие изменения погоды влияют на здоровье.