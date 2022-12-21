«Ведет к усугублению»: в Кремле не ждут хорошего от поездки Зеленского в США

Песков: у Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в Вашингтон

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Штаты продолжат разжигать конфликт в Незалежной, чего бы им это не стоило.

Украинская сторона вряд ли изменит свою позицию в отношении переговоров с Россией. Сегодняшний визит лидера Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не принесет хороших новостей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«Не думаю, что позиция Киева по переговорам изменится. Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставляемого вооружения, все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и не сулит ничего хорошего Украине», — отметил представитель Кремля.

К слову, высокопоставленный представитель администрации США в этот же день заявил, что встреча Зеленского с американским коллегой Джо Байденом должна стать сигналом для российского лидера Владимира Путина и всего мира. Она послужит знаком, что Штаты полностью поддерживают Украину и будут стоять на ее стороне столько, сколько потребуется.

Также представитель отметил, что на данный момент нет дипломатического решения украинского кризиса, которое способно учесть интересы каждой стороны. США не станут подталкивать Украину к переговорам с Россией, но будут оказывать Незалежной военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Зеленский не идет на переговоры с Россией.