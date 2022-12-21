Войска России «ослепили» ВСУ при попытках сбить самолеты под Херсоном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Украинские националисты потеряли важный и редкий рычаг давления — суперточную радиолокационную станцию П-18.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили две радиолокационные станции украинских националистов. Об этом в рамках регулярного брифинга Минобороны России сообщил официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Недалеко от населенного пункта Белозерка Херсонской области вскрыты позиции боевиков и уничтожена радиолокационная станция (РЛС) целеуказания П-18 и вместе с ней самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

РЛС П-18 особенна тем, что она не только наиболее точна в обнаружении воздушной цели, но и способна навести истребительскую авиацию по данной цели. Кроме того, П-18 требует размещения аппаратуры на самоходной базе всего двух автомобилей: на одном расположены радиолокаторы и операторы, а на другом — антенно-мачтовое устройство (АМУ). Таким образом, украинские националисты «ослепли» в попытках обнаружить авиацию России.

Кроме того, в районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики (ДНР) поражена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300.

Также в ДНР и Запорожской области разбиты два ангара с оружием украинских националистов и иностранной техникой, а в Харьковской и Запорожской области уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами боевиков.

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