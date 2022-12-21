Движение первых: как Путин отнесся к новому названию движения детей и молодежи
Путин одобрил новое название движения детей и молодежи
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Участники общественного движения накануне переутвердили название.
В эти дни в Москве проходит первый съезд российского движения детей и молодежи. Накануне участники переутвердили название «Движение первых».
О том, как к изменениям отнесся президент Владимир Путин, который также является председателем наблюдательного совета молодежного движения, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Свое отношение к этой организации Путин изложил, это важное явление», — сказал он.
Песков также отметил о важности дальнейшего развития молодежного движения.
«Движению предстоит формироваться, нарабатывать авторитет среди детей и молодежи, предстоит работа», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Вопрос о том, присоединятся ли внуки Владимира Владимировича к «Движению первых», остался без ответа.
«Это личная жизнь президента, давайте не будем туда лезть», — заявил Песков.
Глава государства ранее обратился к участникам Российского движения детей и молодежи с пожеланием внести свой вклад в развитие страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин обратился к молодежи с важным наставлением.