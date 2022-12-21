Зеленский направился в США, чтобы Путин и весь мир получили сигнал

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Американская сторона вовсю поддерживает националистов, правда своих солдатов отправлять туда почему-то не хочет.

Поездка украинского президента в Вашингтон показывает, что Штаты продолжают поддерживать Незалежную. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США на специальном брифинге. По его словам, это сигнал для России и всего мира.

«Речь идет о том, чтобы послать сигнал (президенту России Владимиру — Прим. ред.) Путину и послать сигнал миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется», — заявил он.

В том числе чиновник объяснил, что пока не найдено дипломатическое решение украинского конфликта, способное учесть интересы каждой из сторон. Вашингтон не будет подталкивать Зеленского к переговорам с Москвой и останется при мнении «ничего об Украине без самой Украины». В конце представитель отметил, что США не станет отправлять своих военных в зону специальной военной операции ни в этом, ни в следующем году.

Сегодня появилась информация, что Зеленский прибудет в американскую столицу для встречи с президентом США Джо Байденом. Пресс-секретарь лидера Карин Жан-Пьер заявила, что глава Штатов пригласил украинского коллегу, чтобы еще раз показать свою неизменную приверженность Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Зеленский не идет на переговоры с Россией?