«Очень агрессивен»: эксперт выявила у Лепса брезгливость к женщинам

Нумеролог Красавкина заявила о нестабильном состоянии Лепса и его агрессии к женщинам

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В последнее время имя Григория Лепса созвучно с множеством скандалов и слухов.

Григорий Лепс испытывает брезгливость к женскому полу и склонен портить жизнь окружающих. Об этом в эксклюзивном комметарии dni.ru рассказала нумеролог Фарида Красавкина.

Имя Лепса в последнее время созвучно с множеством скандалов. К примеру, народный артист разбил нос посетителю бара в Санкт-Петербурге. Дело даже дошло до суда. Но конфликт удалось уладить — Григорий Лепс заплатил пострадавшему компенсацию.

По словам нумеролога, внутри Лепса всегда есть склонность к разрушению. Он энергичный и творческий человек, но зачастую эмоции просто застилают ему разум и заставляют действовать необдуманно.

«Часто может принимать такие спонтанные решения, подчиняясь внутреннему порыву. Очень агрессивен, не может контролировать свои эмоции. Они выпускаются в негативном ключе», — рассказала Фарида Красавкина.

Кроме того, мастер цифр раскрыла и другую тайну Лепса. Оказывается, он крайне брезгливо относится к прекрасному полу.

«По отношению к женщинам у него присутствует брезгливое отношение, и к учителям и, возможно, к братьям, сестрам. Он очень эмоциональный, свободолюбивый, но при этом очень талантливый, творческий», — объяснила Красавкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Григорий Лепс попал в санкционный список Евросоюза.