Крылатые качели: как резкие изменения погоды влияют на здоровье

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Две российские столицы оказались во власти циклонов, которые за сутки по нескольку раз меняют климатические режимы.

Резкие перемены погоды, которые в последнее время наблюдаются в столице, прежде всего означают изменение атмосферного давления. Оно в свою очередь может влиять на артериальное давление и на общее самочувствие. Об этом предупредил врач-терапевт Сергей Яковлев.

«Изменения погоды могут откликаться на общем состоянии человека и вызывать дискомфорт. Но ничего страшного в этом состоянии нет. Да, это всегда неприятные ощущения, но они не представляют опасности», — цитирует специалиста «Вечерняя Москва».

По словам Яковлева, от переменчивой погоды могут страдать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями функции вегетативной нервной системы, болезнями суставов, а также те, кто пережил инфаркты и инсульты.

Однако нередко люди, прочитав или услышав где-то о негативном влиянии переменчивом погоды на здоровье, придумывают себе несуществующие недуги из-за нее, отметил Яковлев.

Он подчеркнул, что, кроме изменения атмосферного давления, перемены погоды ни на что не влияют. В частности, не зафиксировано ни одного случая, когда они вызывали бы инсульт или инфаркт.

В свою очередь врач-кардиолог Айдар Шарафеев развеял миф о норме артериального давления 120 на 80 миллиметров ртутного столба. По его словам, такие показатели давления являются нормой лишь для молодого организма, но чем старше становится человек, тем больше изнашиваются и теряют эластичность стенки сосудов. Поэтому повышенное давление в таком случае естественно.

По словам кардиолога, для некоторых людей комфортно артериальное давление 140, 150, 160, 180 миллиметров ртутного столба, и им нельзя его снижать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, для кого смертельно опасно высокое атмосферное давление.