Заботливый муж, примерный отец: Прилучный показал завидные качества семьянина

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На премьере новогоднего кинофильма актер не отходил от новоиспеченной супруги и крепко прижимал к себе сына и дочь.

Актер Павел Прилучный в очередной раз продемонстрировал общественности всю любовь и нежность по отношению к молодой супруге и детям. Это происходило во время презентации новогоднего фильма «Елки-иголки», где артист исполнил одну из главных ролей.

Перед кинопоказом знаменитость буквально сдувал пылинки с Зепюр Брутян — бережно обнимал, прижимал к себе, и, при возможности, только вместе с ней позировал перед камерами. Между тем, актриса, как могло показаться со стороны, старалась скрыть свое интересное положение — то боком встанет, то легка спрячется за мужем, то за его детьми. Периодически девушка слегка поглядывала на живот, поправляла красный свободный свитер и как будто испытывала легкий дискомфорт перед публикой. Иногда и вовсе уходила в сторонку, подальше от объектива.

При этом — пыталась сделать все возможное, чтобы дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце чувствали себя легко и непринужденно, ведь к публичности они еще не привыкли. Актриса почти не отпускала их от себя, держала за руки, улыбалась и поддерживала беседу.

Павел тоже старался соответствовать статусу: целовал дочь, вытирал сыну щеки, иногда отвлекался от обязанностей, когда нужно было поздороваться с коллегами по фильму, а потом снова расплывался в улыбке, брал в охапку детей и прижимался головой к жене, не давая публике усомниться, что он — премьерный отец, муж, да, к тому, еще и счастливый. И так до самого кинопоказа, пока в зале все не заняли зрительные места для просмотра семейной комедии, которая на больших эканах выйдет 29 декабря.

К слову, информация о скором пополнении в семье Павла Прилучного распространилась в сети около месяца назад. Предположительно, малыш у пары должен родиться весной, и супруги даже определились с роддомом. Вероятно, выбор сделан в пользу дорогой клиники в подомосковном Лапино, где рожают многие знаменитости. Пока же пара ездит туда на консультации к доктору.

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