Стало известно, какие продукты предотвращают возникновение рака легких

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Онкология — страшное заболевание, вылечить которое пока медицина не в силах. Однако его можно избежать. Как?

Чтобы не допустить появления рака легких, следует воздержаться от табачных «радостей»: не курить, и даже не дышать сигаретным дымом, когда рядом проходит курильщик. Об этом изданию «Газета.ру» заявил диетолог, нутрициолог, эксперт в сфере ЗОЖ Петр Добров.

Он отметил, что для нормальной работы дыхательных путей необходимо регулярно употреблять витамины А и Е. В том числе полезен витамин D, он укрепляет иммунитет и имеет выраженное противовоспалительное свойство.

«Поможет оставаться здоровым и соленая жирная морская рыба: сельдь, скумбрия, сардина, лосось, а также печень трески, авокадо и сливочное масло 82,5%. Также необходимо регулярно употреблять в пищу семя льна. Оно богато Омега-3», — объяснил эксперт.

Добров рекомендовал не превышать допустимую дозу витамина А, особенно заядлым курильщикам. Даже БАДы с этим органическим соединением при чрезмерном употреблении могут вызвать у человека интоксикацию организма.

Помимо этого эксперт призвал выбирать продукты, которые содержат много антиоксидантов. Они обезвреживают свободные радикалы, которые чаще всего вызывают необратимые изменения в человеческом организме. К ним относится не только раковые клетки, но и преждевременное старение, проблемы с эндокринной системой и повреждение сосудов.

«Также рекомендую чаще есть томатную пасту, так как она богата ликопином, который тоже является сильным антиоксидантом», — объяснил врач.

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