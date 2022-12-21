Король недоволен: налоговая ошиблась и насчитала Киркорову 4 миллиона рублей

Адвокат Добровинский заявил об ошибке с налогами на два пентхауса Киркорова на Арбате

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Король российской эстрады утверждает, что в налоговой все напутали — пентхаусов у него два, а не один.

Филипп Киркоров пытается снизить налоги на недвижимость и утверждает, что с него по ошибке требуют слишком многого. 5-tv.ru разобрался в ситуации и поговорил с адвокатом Александром Добровинским.

Король российской эстрады владеет роскошным двухэтажным пентхаусом на Арбате площадью 537 квадратов, который купил год назад у бывшего президента Киргизии. Столичное «гнездышко» стоит около миллиарда рублей. И налог на недвижимость немалый — шесть миллионов рублей.

Однако Филипп Киркоров утверждает, что в налоговой службе допустили ошибку в расчетах. Пентхаусов на самом деле два, а их посчитали за один и сложили кадастровые стоимости. На самом деле налог должен быть в три раза меньше — два миллиона. Эту ошибку подтвердил и адвокат Александр Добровинский.

«Произошла ошибка при подсчете налога на квартиру Филиппа Киркорова, в ходе которой неверно была указана кадастровая стоимость жилья. В связи с чем налог на эту недвижимость оказался выше более, чем на четыре миллиона рублей. Необходимую сумму налогов Филипп Бедросович оплатил, а ошибка в расчете будет доказана в суде, думаю, на первом же слушании», — сказал Добровинский в беседе с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как заметно повзрослела и изменилась дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория.