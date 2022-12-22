В России увеличилось число «темных» ДТП: как обезопасить себя пешеходам и водителям

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Спасти жизнь и здоровье на дорогах в сложных условиях помогут простые, но важные советы. Ими поделились руководитель автошколы и инструктор по экстремальному вождению.

Все больше становится жертв так называемых «темных» ДТП — зимой, когда большую часть суток темно, пешеходы становятся практически невидимыми. А в условиях скользкой дороги шансов выжить зачастую и вовсе не остается.

Как обезопасить себя пешеходам и водителям — подробная инструкция в сюжете корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

Фарид Зарипов — один из немногих, кто не винит водителя, который чуть не сбил его на пешеходном переходе.

«Я резко отпрянул в сторону, но она по касательной, задела меня», — рассказал мужчина.

Все произошло ночью, на этом переходе. И Фарид понимает почему.

«Пешеходный переход не был освещен, а я был в темной одежде, в которой сейчас нахожусь», — добавил Фарид.

Таких пешеходов ночью на дорогах называют «невидимками». За этот год на пешеходных переходах Петербурга и Ленобласти произошло 550 так называемых «темных» ДТП.

«В данных авариях травмы различной степени тяжести получили 497 человек и 73 человека скончались. В целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники дорожной полиции напоминают о важности ношения световозвращающих элементов», — сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ночью дорогу и так плохо видно, а если еще идут снег или дождь, вероятность заметить препятствие снижается в разы.

«Последние дни у нас с вами метель. Мы видим все предметы дальше, чем они есть на самом деле. И конечно, пешеходу надо себя подсветить. К сожалению, ПДД обязывают пешехода носить на себе световозвращающие элементы только при движении вне населенного пункта. Нужно этот пункт расширить и обязать пешеходов иметь при себе такие элементы в темное время суток всегда», — призвал эксперт рабочей группы при правительстве РФ по регуляторной гильотине в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Такие световозвращающие элементы, или как их называют еще фликеры, можно купить в любом автомагазине. По статистике, если они есть на пешеходе, то вероятность ДТП снижается на 85%. Есть световозвращающие наклейки и брелоки.

Но одного брелока может быть недостаточно — малозаметен. Поэтому лучше использовать съемные браслеты — их хорошо видно. Тут же нам предлагают еще один вариант — лента, которой можно обклеить, к примеру, рюкзак или куртку.

«В основном, это рукава и нижняя часть тела — чтобы видно было в движении. Когда мы видим движение рук, плечевых суставов, мы их замечаем. Так водителю проще обнаружить пешехода», — посоветовал руководитель автошколы Вячеслав Максимов.

Ночью человека в темной одежде на дороге водитель увидит примерно за 50 метров. Ближний свет фар — при попадании на световозвращающие элементы — делает пешехода заметным на расстоянии уже 150 метров. Это сопоставимо с тормозным путем при плохих погодных условиях. А при дальнем свете человека видно за 300-400 метров. Человек в темной одежде на таком же расстоянии — практически незаметен.

Практика показывает: уходя от одного ДТП, водитель может попасть в другое, а спровоцирует все это пешеход, которого объезжали.

«Машину может занести. Как ее выровнять? Нужно сделать движение рулем туда-сюда, налево-направо. Будет очень большой ошибкой во время заноса плавно повернуть руль в сторону заноса, потому что обязательно будет занос в другую строну — маятниковый эффект», — поделился опытом инструктор по экстремальному вождению Вячеслав Горбачев.

Чтобы избежать ДТП по глупости пешеходов, водитель должен двигаться медленно и быть внимательнее. Но и пешеход должен не надеяться на авось, а убедиться в том, что водитель его увидел. А если фликер забыли дома — есть фонарик в телефоне.