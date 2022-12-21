Конгрессвумен назвала абсурдом рвение Зеленского выступить в конгрессе США

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Зеленскому придется объяснить, куда он потратит миллиард долларов американских налогоплательщиков.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин одним словом наглядно показала отношение американцев к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Она охарактеризовала его визит в США, как абсурд. Об этом политический деятель написала в своем Twitter.

По мнению Марджори Тейлор Грин, предводитель киевского режима летит в гости для того, чтобы объясниться. Зеленскому придется рассказать конгрессу США, куда он собирается потратить миллиард долларов обычных налогоплательщиков.

«Это абсурд. Ставьте Америку на первое место», — лаконично выразилась Грин.

Владимир Зеленский все же добился желаемого выступления в конгрессе. Кроме того, он намеревается провести переговоры с президентом Джо Байденом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 миллиарда. В него войдет поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.