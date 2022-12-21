Долго не горевал: муж комика Натальи Красновой нашел новую возлюбленную

Фото: www.globallookpress.com / Наталья Краснова

Знаменитость сама инициировала расставание с супругом, который младше ее на 16 лет.

Блогер и комик Наталья Краснова призналась, что ее бывший муж встретил новую любовь. В официальном браке пара продержалась всего год. У супругов было все: и любовь, и романтика, и взаимопонимание, пока на горизонте не появился новый мужчина. Устоять перед ним Краснова не смогла и решила все честно рассказать молодому мужу. Уже в ноябре стендапер объявила о решении расстаться с ним, а 13 декабря был официально оформлен развод.

По словам Натальи, она очень переживала из-за причиненной боли бывшему избраннику, но, к счастью, и у него тоже появилась вторая половинка.

«Знаю, что у него была девочка, которая должна была к нему прилететь. Он мне говорил: „Если мы разводимся, тогда я буду с ней встречаться“. Я ответила: „Конечно, да“. Радуюсь, что у него тоже кто-то есть. Даже если это ненадолго, он все равно в это время будет счастлив. Для меня страшнее, что он страдает. Потому что винишь себя в том, что сделала несчастным другого человека», — цитирует знаменитость издание StarHit.ru.

О личности нового мужчины комик распространяться не спешит, по информации из открытых источников, это ее коллега по работе и зовут его Алексей. Причем, по словам знаменитости, знают они друг друга около пяти лет, но дружба иногда перерастает в нечто большее. Как пара молодые люди вышли в свет в конце ноября во время премии «Сделано в России — 2022».

Но пойдет ли с новой любовью Наталья под венец — большой вопрос. После развода с третьим мужем она зареклась этого не делать, объяснив, что не создана для официальных отношений. Жизнь в браке для Красновой — все равно что заставлять рыбу лезть на дерево.

«Плавники соскальзывают, чешуя скребется о кору дерева. Ребята, помогите! Дайте воды! Я плавать хочу! Но, опять же, если честно… Из меня вышла отличная жена. Вышла и ушла», — признавалась журналистам Наталья.

Ранее 5-tv.ru сказывал, что блогер Наталья Краснова рассказала о болезни матери.