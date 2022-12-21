Костенко про похождения Тарасова: «Балаболы есть и будут»

Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

Тарасовы научились не обращать внимание на негатив в сторону своей семьи и продолжают делиться счастьем с публикой.

Слухи об изменах футболиста Дмитрия Тарасова прокомментировала его супруга, модель Анастасия Костенко. Девушка раз и навсегда решила поставить точку в данном вопросе в личном блоге. Ей было искренне жаль людей, которые копаются в чужом грязном белье вместо собственной реализации. После работы с психологом она научилась реагировать на сплетни спокойно. Модель осознала, что обсуждения — признак интересности.

«Это их выбор и им за это нести ответственность. Балаболы есть и будут. Без них жизнь скучна, надо же бульвары тешить», — прокомментировала Анастасия.

До этого Костенко говорила, что ей понадобилась психологическая помощь после продолжительной послеродовой депрессии. Звезда хандрила девять месяцев, прежде чем занялась психоанализом. Работа принесла результат, пишет 7Дней.ru.

К слову, пару часто критикуют за откровенность и демонстрацию личной жизни. В частности, недавно обсуждался бардак в квартире звезд.

«Каждый раз вижу захламленную кухню, у них нет уборщицы?!»; «Настя превращает все в хлам — гостиная вечно завалена коробками», — писала аудитория.

Тарасовы научились не обращать внимание на негатив в сторону своей семьи и продолжают делиться счастьем с публикой. Ранее 5-tv.ru писал о том, какие болезни перенесла Костенко во время трех беременностей.