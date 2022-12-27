Празднование Нового года может обернуться сильным стрессом для детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel/photothek.de vi; 5-tv.ru

Многие взрослые с нетерпением ждут наступающий праздник и новогодние каникулы. Этим же настроением проникаются и дети, даже не подозревая об угрозе.

С давних времен люди любили отмечать праздники безудержно и ярко — особенно те из них, которые означали завершение одного периода и переход в следующий. Такие торжества сопровождались плясками, хороводами, играми, криками и даже кулачными боями. Пусть с тех пор и прошли столетия, но люди почти не изменились. Даже сегодня ни один крупный праздник не обходится без пополнения сводки происшествий на утро.

Причину этого 5-tv.ru объяснила психолог Лерона Наринская. По словам специалиста, с помощью таких практик взрослые освобождаются от накопившихся эмоций. Однако втягивание в подобное празднование детей может нанести их ментальному состоянию серьезный вред.

«Это хорошая терапия для взрослых. Но если втягивать в нее детей, то получается, что взрослые перекладывают на детей всю тяжесть, которую они несут. Дети еще к этому не приспособлены, потому что они еще маленькие. Пройдет время и они тоже возведутся защитными механизмами и будут делать то же самое. Но пока они маленькие — их надо беречь от этого процесса», — сообщила психолог.

Лерона Наринская объяснила, что опасность для детской психики также таят высокие ожидания от Нового года. Они редко сбываются, что чревато глубоким разочарованием. Взрослые переносят это легче благодаря опыту, а вот детей следует поберечь.

«Поэтому Новый год, если вы хотите отмечать его с детьми, пусть для детей будет спокойным, гармоничным, может чуть-чуть волшебным. Не надо втягивать их в эти тяжелые маниакальные процессы безумной радости, которая таковой не является», — подытожила психолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как поднять себе настроение в новогоднюю ночь.