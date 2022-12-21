На «глазок»: как отличить настоящую икру от имитированной
В Роскачестве рассказали, как отличить настоящую икру от имитированной
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
В предпраздничной суете очень легко вместо натурального деликатеса приобрести подделку. Тем более что некоторые недобросовестные производители старательно в этом «помогают».
Настоящую красную икру от имитированной можно отличить по «глазку», который, если присмотреться, виден в каждой икринке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
Специалисты организации объяснили, что «глазки» — это зародыши рыбы, которые плавают под оболочкой икринок в белково-жировой эмульсии. Некоторые производители искусственной икры пытаются имитировать даже эти «глазки» за счет использования более темного красителя, однако их можно «разоблачить» по неправильной и расплывшейся форме, отметили в Роскачестве.
Также эксперты рекомендуют обращать внимание на форму самих икринок, которые в случае имитированной продукции могут быть овальными, сдвоенными или деформированными. Это свидетельствует о нарушении технологии или кустарном производстве искусственного деликатеса.
Ненастоящую икру может выдавать и неестественно яркий красный или желтый цвет, а также образовавшаяся на поверхности субстанция, похожая на пену. Это результат брожения и повышенного содержания дрожжей, что считается нарушением.
Кроме того, нужно внимательно изучить состав и маркировку продукта. Некоторые недобросовестные производители выдают искусственную икру за натуральную, не указывая в маркировке, что в банке имитация. Бывает, что ненастоящую икру смешивают с натуральной. Подобная продукция может помечаться как «икорно-рыбное изделие».
Стоит помнить, что имитированная икра — это легальный продукт при условии соответствующей маркировки на банке. Сами компоненты искусственной икры не опасны для здоровья: желатин получают из животного сырья, а пищевую добавку альгинат натрия — из бурых водорослей.
Если вы приобрели продукт с соблюдением всех вышеуказанных рекомендаций, но все же не уверены, что он настоящий, в Роскачестве назвали один «стопроцентный» способ проверки.
Для этого икринки нужно опустить в горячую воду (не кипяток) и аккуратно раздавить. Поскольку настоящая икра — белковый продукт, белок начнет сворачиваться и окрасит воду в мутно-белый цвет. Имитированная икра окрасит воду в цвет красителя, либо вовсе растворится.
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