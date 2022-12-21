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После ухода иностранных брендов из России их продукцию начали ввозить в страну без сертификатов и разрешительных документов. Занимающиеся этим люди получают в стране все большую популярность.

Россия переживает настоящий бум теневой торговли. Так называемые байеры, которые по серым схемам возят товары ушедших брендов, стали чуть ли не главной профессией этого года.

Впоследствии вся продукция уходит на маркетплейсы и другие онлайн-площадки. При этом никаких сертификатов и разрешительных документов у байеров, как правило, нет. Как и нет гарантии, что покупатель приобретает оригинальный товар.

Как распознать подделку и можно ли вообще хоть как-то проверить надежность таких продавцов — во всем разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

И ткань богатая, и одежда не простая. Премиальные платья из Франции и Италии. Когда западные бренды продолжают уходить из России, их снова возвращают в бутики байеры.

«Существует два рынка у нас сейчас в стране, особенно с возрастанием дефицита. Это официальный — те, кто держат официальные магазины, которые платят налоги, имеют сайты, официально зарегистрированные. И теневой рынок. Частные заказы обычно выполняются байерами, которые работают как перекупщики — сами на себя», — рассказала президент Союза русских байеров, владелица бутика, оптового шоурума и салона красоты Елена Бугранова.

На себя решила работать и Ирина. Уволилась из столичной IT-компании, прошла курсы за 45 тысяч и окупила их в первые же дни.

«Я в один день заработала на этом 13 тысяч рублей. А на своей основной работе (я работала в IT) день стоил четыре тысячи рублей», — рассказала новоиспеченный байер Ирина Горохова.

Продает товары через онлайн-магазин. Таких сейчас сотни.

Виктории не повезло. Продавец убеждал — эти сумочки премиум-класса в России по пальцам можно пересчитать!

«Когда я получила сумку, я поняла, что меня что-то смущает. Различия были в нанесении логотипа. Мы сравнивали — никакой разности нанесения логотипа не может быть», — пожаловалась Виктория Шанина.

За китайскую подделку Виктория выложила 50 тысяч. При том, что фейк был очевидным. Но так бывает не всегда. Порой отличить подделку от оригинала невозможно. И вместе с популярностью профессии байера растет и популярность профессии оценщика брендовых вещей. Человека, который за вас будет рассматривать швы, кожу, фурнитуру. Естественно, не бесплатно.

Стоимость оценки стартует от пяти тысяч, рассказывает Андрей. Мы привезли ему на диагностику фирменный клатч. Сначала проверка наощупь, дальше — придирчивым глазом.

«Изделие внутри должно быть хорошо прошито, ничего не должно торчать из него. Дальше открываем отделения и просматриваем там все. В каждой сумке есть свой код», — рассказал стилист Андрей Воронов.

Десятки параметров: запах, цвет, клеймо на замке. Некоторые сумки даже чипируют! Плюс, есть международный онлайн-сервис, который по фото замков, кожи и прочего выносит вердикт и дает сертификат подлинности.

Итог — сумка настоящая. Она и правда куплена в Милане. А вот Виктория теперь пытается отыскать байера-мошенника и привлечь к ответственности. Ведь есть за что.

«Это ничто иное, как контрафакт. Продажа, производство, продукция с торговым знаком, который зарегистрирован, но разрешение правообладателя не получено», — сообщил юрист Алексей Койотов.

В этом бизнесе все основано на доверии, отзывах и сарафанном радио. Единственный способ не обжечься, приобретая что-либо у теневых байеров, это узнать о них побольше, рассказывает Арсен. Он 20 лет поставляет товары из Китая.

«Посмотреть историю человека. Чем занимался, сколько лет находится в Китае, есть ли в свободном доступе документация, подтверждающая, что человек является юридическим лицом в Китае. Или здесь в России найти людей, которые могут рекомендовать партнеров в Китае», — поделился секретами поиска байера бизнесмен Арсен Саруханян.

Профессиональным байерам важна репутация. Особенно сейчас, когда напрямую товары из ряда стран ввозить нельзя. Приходится через третьи — Казахстан или Турцию. Это, естественно, сказывается на количестве работы и на цене. Но под Новый год спрос есть ежедневно. Да и накрутка часто доходит до 40%. Должны же они и себе что-то прикупить.