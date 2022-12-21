Грузовой поезд врезался в тягач в США и устроил салют из кусков бетона
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Фото, видео: Washington State Police / ТАСС; 5-tv.ru
В результате железнодорожной аварии пострадали два человека. Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.
Железнодорожная катастрофа в американском штате Теннесси! Грузовой поезд врезался в тягач с бетонными блоками
Удар был такой силы, что даже многотонный бетонный блок разлетелся на куски. А локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.
Два человека госпитализированы. Движение поездов пришлось перекрыть на несколько часов.