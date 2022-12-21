Самоходки «Акация» и системы «Солнцепек» уничтожили укрепрайон и технику ВСУ
30
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Savitsky; 5-tv.ru
Кадры боевой работы российской техники в рамках спецоперации опубликовало Минобороны РФ.
Российские самоходки «Акация», получив разведданные от беспилотников, заняли выгодные огневые позиции и уничтожили укрепрайон украинских националистов.
Поддержать наступление наших частей помогло и оперативное развертывание тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Боевая машина скрытно выдвинулась к линии соприкосновения и уничтожила отряд ВСУ.
Спецоперация Война на Украине Украина Война на Донбассе Украина видео Видео новости Минобороны РФ ВСУ