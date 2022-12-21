Миллионы людей вышли на улицы Буэнос-Айреса на чемпионский парад сборной страны

Фото: Matias Marti Campaya / ТАСС; 5-tv.ru

Из-за давки чемпионский парад экстренно прервали, футболистов эвакуировали на вертолете.

Празднование победы сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу едва не обернулось трагедией. На улицы Буэнос-Айреса вышли миллионы людей — их было так много, что чемпионский парад пришлось досрочно завершить, а самих игроков — экстренно эвакуировать на вертолете. В больницах оказались десятки человек — большинство пострадали в давке или от падений.

Далее кадры, поражающие своими масштабами. Праздник, который вышел из-под контроля — в материале Екатерины Бабицкой.

Настоящее людское море: улицы Буэнос-Айреса заполонили четыре миллиона ликующих фанатов.

Это на миллион больше, чем все население столицы. Выразить признание чемпионам мира по футболу приехали фанаты со всех уголков Земли!

«Месси находится в сердце 30 миллионов индийцев. Мы знали, что Месси победит, Аргентина победит, это от всего сердца. Вамос Аргентина! Мы приехали сюда, потому что знали, что ты победишь», — рассказала Шиджа Мохаммед, туристка из Индии.

В честь Месси даже открыли улицу. Правда, пока неофициально: фанаты приколотили к домам таблички с именем легендарного капитана.

«На земле лежат люди, которые пришли прямо с последней вечеринки, чтобы встать и продолжить вечеринку. Это невероятно, поистине потрясающе. Вы только посмотрите на все это, посмотрите на все, что окрашено в голубой и белый цвета. Вдоль дорог, шоссе, все люди болеют за Аргентину», — сказал Элио Маисарес, болельщик.

Чтобы получше разглядеть своих кумиров, люди взбираются на крыши зданий, фонарные столбы и радио-вышки. Самые смелые покорили главную столичную вершину — Обелиск. А тем, кто сам не может подняться повыше, занять лучшие места помогают товарищи.

И хоть на улице и так плюс 25, некоторым стало совсем жарко. Не стесняясь, преданные болельщицы оголились прямо в толпе, чтобы привлечь внимание кумиров.

«Это безумие, это невероятно, лучшее, что может случиться с тобой в жизни. Это огромная радость видеть всех этих счастливых людей, всех вместе, друг с другом, держащихся за руки, обнимающих, целующих друг друга», — сказал Матиас Гомес, болельщик.

В ожидании кортежа с триумфаторами толпы заблокировали трассы. В итоге автобусы с игроками еле ползут по дороге, чтобы никого не травмировать. Но это не помогает — обезумевшие фанаты кидаются если не под колеса, так на крышу автобуса. В итоге — десятки пострадавших.

Когда стало ясно, что ситуация окончательно вышла из-под контроля, и угрожает и фанатам, и самим триумфаторам, власти приняли срочные меры.

За футболистами прислали вертолеты. Хотя автобусы должны были доехать до центра столицы, праздничное шествие пришлось прервать. Игроки взлетели над толпой. Но чествование продолжилось и в небе — которое все оказалось усеяно воздушными шарами в цветах сборной чемпионов.