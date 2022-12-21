Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Постоянные обстрелы со стороны украинских боевиков поставили сотни тысяч жителей на грань выживания. Поможет им Россия.

Экстренную и долгосрочную помощь Донбассу обсудили главы новых регионов с президентом России. Встреча прошла в Кремле после вручения государственных наград.

Постоянные обстрелы со стороны Украины поставили сотни тысяч людей на грань выживания. И восстановить предстоит очень многое. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин расскажет подробности.

Они, наверное, еще отпразднуют получение высоких наград из рук президента, но сейчас у глав ДНР и ЛНР нет времени расслабляться. Сразу после церемонии в Кремле кавалеров Ордена «За заслуги перед Отечеством» ждет предметный разговор с Владимиром Путиным.

«Слушайте, по поводу этих обстрелов — я так понимаю, что удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка? Со стороны ВСУ?» — спросил глава государства.

«Целенаправленная верная работа по площадям, обстрелы конкретно по Донецку, по Макеевке, по Горловке. Если брать только Донецк, то со 2 по 18 число у нас погибли 21 человек. 94 человека получили ранения, 460 домостроений были повреждены. Это абсолютно мирные жители. Я в связи с этим просил бы вас об увеличении современных систем ПВО и также об усилении работы контрбатарейной», — ответил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По центру Донецка бьют американские РСЗО HIMARS. Там постоянно находят западные боеприпасы. И началось это не в феврале. Все восемь лет после Майдана Европа и США планомерно готовили Украину к войне, вооружали Киев и, прикрываясь Минскими соглашениями, просто тянули время.

«Сказали, что и не собирались ничего выполнять. И что подписывали только для того, чтобы выиграть время для вооружения Украины и проведения военных операций», — сообщил Владимир Путин на встрече.

Но пока военные делают свое дело, в тылу не должны отставать. На освобожденных российских территориях нужно как можно скорее восстановить инфраструктуру. На улице зима, а тысячи людей сидят без тепла и воды.

«Начать разговор предлагаю с проблем, которые касаются каждого жителя ДНР — с уровня обеспеченности жильем, водой, теплом, уровня здравоохранения», — предложил президент РФ.

«Мы предприняли очень много шагов, совместно с органами и ведомствами РФ. Построили из резервных водохранилищ ряд водоводов, но это позволило закрыть только частично потребности в воде. Сейчас в крупных городах — Донецк, Макеевка, Горловка — вода подается раз в три дня на два часа. Спасибо большое, что было поддержано с вашей стороны решение о строительстве нового водовода из реки Дон», — прокомментировал Денис Пушилин.

Сейчас строители и инженеры работают по всем направлениям — коммуникации, дома, школы, дороги.

«Очень много дорог отремонтировано — у нас больше более 400 километров. Действительно, такого ремонта дорог мы не видели никогда. Хотелось бы вас еще поблагодарить за вот перинатальный центр, который строится сейчас в Кировском районе», — добавил врио главы ДНР.

Особо острая ситуация — с медициной. Районы, где больше всего раненных, президент предлагает разгрузить — перевести часть пациентов в Москву. И в то же время ускоренными темпами модернизировать больницы ДНР и ЛНР.

«Материальную базу системы здравоохранения нужно улучшать. Надо строить и новые учреждения, и приводить в порядок то, что есть. Оборудовать нужно современными средствами», — подчеркнул Владимир Путин.

Как восстановить экономику Донбасса — еще один непростой вопрос. Ее основной всегда был уголь. Но с 2014 года из-за постоянных обстрелов некоторые шахты пришлось закрыть. 2022 год принес новые трудности.

«Шахтеры, которые работают в забое, молодые ребята — ушли на фронт. К примеру, на сегодняшний день на одной из шахт трудится порядка трех человек, где должно работать больше 300. Необходимо принять решение, чтобы обеспечить бронь, чтобы не призывали шахтеров. Пока, во всяком случае, в подразделения Народной милиции Луганской народной республики либо в Вооруженные силы Российской Федерации», — предложил Леонид Пасечник.

Еще одно предложение главы ЛНР — передать управление некоторыми шахтами в частные руки, чтобы они снова стали рентабельны.

«Главный, конечно, критерий — интересы людей, работников. Мы должны обеспечить их работой и соответствующим уровнем заработной платы, которая должна выплачиваться ритмично, без всяких сбоев. Вот, что важно. По большому счету даже не важна форма собственности. Важно, чтобы государство просто следило за правилами, предписанными для всех людей, которые работают в этой области. Неважно собственник это, менеджер или рядовой работник», — ответил Владимир Путин.

Президент обещал помочь республикам субсидиями, чтобы шахтеры не остались без зарплаты. И наладить поставки донбасского угля в Россию. Важно, что все это не просто решения, которые принимают в ручном режиме. А часть госпрограммы с конкретным дедлайном — к 2030-му новые регионы должны выйти на общероссийский уровень жизни.