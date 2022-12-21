«Маму поберег»: Корчевников рассказал, как сын Поплавской уходил на фронт

Корчевников рассказал о трепетном отношении сына Поплавской к маме в момент ухода на фронт

Фото: Шеметов Максим / ТАСС

Наследник актрисы отправился в зону боевых действий добровольно. Мама с тревогой восприняла новость, но сын изначально не сообщил ничего маме.

Борис Корчевников с уважением отнесся к поступку сына актрисы Яны Поплавской Клима, ушедшего месяц назад добровольцем на фронт. По словам телеведущего, поначалу наследник ничего не рассказал маме, молча уехал в Чечню проходить военную подготовку. Тем самым он постарался максимально уберечь родительницу от тревоги и переживания.

«Так вышло, что сын Яны Поплавской Клим написал мне о том, что хочет пойти добровольцем, помогать военным священникам. А маму поберег, не сказал ей», — заявил Корчевников в своем Telegram-канале.

Сама Поплавская старается сдерживать свои эмоции и не показывать переживания за судьбу сына. Однако, рассказывая недавно о положении дел, она прослезилась.

«В декабре он уже будет в Донбассе. Всего он мне не говорит. Это абсолютно очевидно», — сказала Поплавская.

При этом вместе с тревогой актриса испытывает гордость, что вырастила сына патриотом. Она пыталась лишь донести до наследника, что боится. Но тогда Клим остановил ее и попросил больше ничего не говорить ему. Ведь тогда, по его словам, он поймет — все эти годы Поплавская воспитывала его не так. Знаменитость замолчала, обняла наследника и сказала, что гордится им и любит его.

Периодически Клим выходит на связь с мамой. Присылает страшные кадры разрушенных городов. Поплавская отмечала, что Украина не остановится, будет воевать «до последнего украинца». Она пожелала российским солдатам остановить президента Украины Владимира Зеленского и вернуться с победой.

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