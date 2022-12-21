Пока мама спит: старшая дочь Кардашьян «сбрила» телезвезде брови

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wiese/face to face; TikTok / kimandnorth; 5-tv.ru

Американская знаменитость восприняла выходку наследницы с гневом. Но поклонники пришли в восторг от проделки девочки. Видео набрало уже более пяти миллионов просмотров.

Старшая дочка американской знаменитости Ким Кардашьян решила подшутить над мамой и попыталась сбрить ей брови. Благо, не по-настоящему, но родительница все равно возмутилась выходке наследницы.

Норт Уэст в TikTok опубликовала ролик, на который наложила фильтр, меняющий форму бровей. И пока мама спала, дочка подошла к родительнице и сымитировала, будто бритва сбривает брови. Знаменитость от шороха рядом проснулась, а наследница тут же показала на телефоне новые ее брови. Ошарашенная и спросонья, Кардашьян возмутилась пакости дочери. Возможно, она подумала, что наследница действительно изменила ее внешность.

«Норт, это не смешно», — разгневалась Кардашьян.

Однако поклонники Кардашьян не были так категоричны к девочке в отличие от звездной мамы. Видео тут же стало вирусным (публикация, которую пользователи соцсети начинают распространять добровольно — Прим. ред.) и набрало уже более пяти миллионов просмотров.

«Бедная Ким»;

«Сразу видно, чья Норт дочь»,

«Смеюсь», — высказывались фанаты.

К слову, Норт родилась в браке Кардашьян с рэпером Канье Уэстом. Пара была вместе десять лет, но в марте 2022 года развелась. В сети ходило много слухов о причинах расставания звездной пары — биполярное расстройство артиста, его политические амбиции и неадекватное поведение. Однако Кардашьян пояснила: у нее изменились жизненные приоритеты, и разборки с психологическими проблемами мужа туда больше не входят.

Помимо Норт у них подрастают сыновья Сейнт и Псалм и дочка Чикаго. После развода Уэст должен ежемесячно выплачивать алименты в размере 200 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова заработали на свадьбе.