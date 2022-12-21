Путин обещал помощь в выплате зарплат шахтерам ЛНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Пушилин попросил президента усилить части ПВО в ДНР.

Вопросы экономики и социальной сферы Луганской республики Владимир Путин обсудил сегодня с временно исполняющим обязанности главы региона Леонидом Пасечником. На встрече в Кремле Пасечник отметил, что угольная отрасль составляет основу экономики ЛНР.

Однако больше половины шахтеров сейчас принимают участие в спецоперации. Часть государственных шахт — закрыли, другие — перестали приносить доход. В связи с этим он попросил президента выделить субсидию, чтобы выплатить долги по зарплате действующим сотрудникам угольных предприятий.

«Просьба такая, поддержать нас в этом плане, субсидировать недостающие деньги на заработную плату, на развитие, хотя бы на какой-то период, на полгода, на год, до конца следующего года», — попросил Пасечник.

«Что касается помощи на сегодняшний день, то мы это конечно тоже сделаем, особенно субсидии на заработную плату или на какие-то другие мероприятия, необходимые для сохранения жизнедеятельности предприятия. Это мы тоже сделаем, сделаем как можно быстрее, только понять объем», — ответил Путин.

Кроме того, Пасечник попросил главу государства обратить внимание правоохранительных органов на незарегистрированные компании, промышляющие добычей угля. На это президент возразил, что их закрытие может привести к безработице. По его мнению, сейчас надо проанализировать все состояние экономики ЛНР, и сделать так, чтобы угольная отрасль работала максимально эффективно.

И также Пасечник попросил прислать в регион специалистов по налаживанию мобильной связи. Глава государства обещал помочь.

И сегодня же Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным. Речь шла о ходе восстановления инженерной инфраструктуры в республике. В крупных городах вода подается раз в три дня на два часа.

«Слушайте, по поводу этих обстрелов, я так понимаю, что удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка, да?» — спросил Путин.

«Целенаправленная уверенная работа по площадям, по Макеевке, по Горловке», — ответил Пушилин.

«Это мирные жители?» — уточнил Путин.

«Это абсолютно мирные жители, это конечно вызывает серьезную реакцию с нашей стороны и наши подразделения делают, ВС РФ делают все возможное, но я в связи с этим просил бы вас ходатайствовать об увеличении современных систем ПВО и также усиление работы контрбатарейной. Это позволит нам окончательно отодвинуть противника», — сказал Пушилин.