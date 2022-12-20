В Турции заявили о фатальной ошибке Украины, вставшей на сторону Запада

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Незалежная исчезнет с лица земли, пойдя за «прозападным клоуном».

Решение Киева принять сторону Запада и выступить против России обернется катастрофой для украинского народа. Такое мнение высказал турецкий обозреватель Мехмет Барлас в статье для Sabah. По мнению аналитика, Украина исчезнет с лица земли, «пойдя за прозападным клоуном».

«Некоторые, казалось бы, невинные политические решения могут иметь серьезные последствия. Например, народ Украины сказал: „Давайте посмеемся“. А Запад стал вливать в них деньги и оружие. Однако теперь у украинского народа нет ни электричества, ни воды, ни отопления. Все разрушено», — подчеркнул Барлас.

Он отметил, что пример Украины, которая выбрала ложные ориентиры в лице США и Евросоюза, поучителен. Такая же участь могла ожидать и Турцию, ведь ее тоже усиленно пытались столкнуть с Россией, пишет Барлас.

Однако, по его словам, лидеры государств Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин смогли наладить отношения на основе взаимного уважения, и благодаря поэтому Турция избежала роли «форпоста НАТО против России».

В свою очередь экс-полковник США Дуглас Макгрегор заявил, что политика американского президента Джо Байдена приведет к гибели Украину. По словам военного, во внешней политике лидер США следует принципу «пленных не брать», а это означает, что следующая стадия российской спецоперации поставит крест на существовании украинского государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обозреватель издания Rebelión Фабрицио Казари предрек Украине настоящую трагедию зимой.