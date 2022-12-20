Бузова исполнила на видео танец Уэнсдэй в опасном платье с «нижним» декольте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Из-за обилия резких движений бюст поющей ведущей легко мог обнажиться, однако она без стеснения пустилась в пляс.

Российские звезды начинают вливаться в тренды. На этот раз знаменитый танец из сериала «Уэнсдей» повторила Ольга Бузова. Но не просто так, а в платье с «нижним» декольте от Moschino.

Из-за обилия резких движений бюст знаменитости легко мог вывалиться из опасного платья, однако съемка видео, насколько можно судить по результату, обошлась без эксцессов.

Сериал Тима Бертона «Уэнсдей» побил просто все рекорды по просмотрам, а теперь еще и ролики, снятые по его мотивам, становятся вирусными в Сети.

Так, кто уже только не танцевал танец актрисы Дженны Ортеги.

Руководство к использованию: включить трек Goo Goo Muck группы The Cramp и повторить движения артистки.

Кстати, интересно, что сама актриса Дженна Ортега призналась, что в начале съемок вообще не думала, что у нее получится хорошо станцевать эти странные движения.

Как мы можем наблюдать, у нее более, чем получилось.

Да и Ольга Бузова в своем новом луке смотрится достаточно странно, собственно, под стать самому сериалу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова не смогла выговорить простое слово.