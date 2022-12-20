Полковник США допустил использование Польши против России

Экс-полковник ВС США Макгрегор: НАТО может использовать Польшу как плацдарм против России

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Вашингтон может отправить войска на Западную Украину под предлогом создания там зоны безопасности.

США могут отправить своих солдат из Польши на Украину, вступив в прямое столкновение с Россией. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его мнению, президент США Джо Байден может объявить об отправке сил, объяснив это необходимостью обеспечения на Западной Украине зоны безопасности. Макгрегор напомнил, что от представителей администрации США нередко звучат заявления о возможном использовании Польши в качестве «плацдарма против России» для американских войск.

Также отставной военный считает, что вступление американцев в конфликт будет сопровождаться речами о мире, демократии и свободе, а дальнейшее развитие событий «будет похоже на Вьетнам».

«Только в этот раз речь идет не о Вьетнаме, а о России, великой державе», — подчеркнул Макрегор.

До этого в интервью он заявил, что российская система противовоздушной обороны в ходе боевых действий на Украине демонстрирует высокую эффективность, что означает серьезную заявку России на победу в конфликте.

Напомним, на днях издание Niezależny Dziennik Polityczny сообщило, что лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский решил в срочном порядке вернуть своей стране украинские земли и уже готовит для этого людей.

По данным СМИ, в Польше созданы специальные «тренировочные лагеря», в которых под контролем инструкторов Минобороны все желающие могут освоить базовые военные навыки. В свою очередь Пентагон сообщает об ускоренных поставках оружия в Польшу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о переброске 101-й воздушно-десантной дивизии армии США под названием «Кричащие орлы» на границу Румынии и Украины.