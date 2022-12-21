Госдума приняла законопроект о биометрии: Что изменится

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Документ был серьезно доработан, чтобы защитить личные данные граждан.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о биометрии. Причем, документ был серьезно доработан, чтобы защитить личные данные граждан. В частности, разрешили фиксировать только голос и изображение лица. Также, будет предусмотрена возможность отказаться от сдачи биометрической информации. А сбор геномных данных и вовсе окажется под запретом. Георгий Гривенный — обо всем подробнее.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают: ваш голос может стать воровской отмычкой. Мошенники уже сейчас активно собирают нашу биометрию: вспомните звонки, якобы из банка, словно подталкивающие к ответам: «да», «нет», «подтверждаю», «согласен».

«С помощью биометрических данных планируется развивать финансовые операции, в том числе и банками. Подтверждать транзакции, сделки, выдачи кредитов. Естественно, люди опасаются, что когда эти данные утекут, возможно, на них это ляжет каким-то бременем, финансовым», — рассказал Алексей Курочкин, эксперт по кибербезопасности.

С одной стороны, новые технологии должны сделать жизнь проще и безопасней: пароль к онлайн-банку можно подделать, а вот отпечаток пальца — нет. Выявлять нарушителей и преступников по «цифровым следам» станет куда легче. Но при этом наша биометрия — отпечатки пальцев, рисунки сетчатки глаза, записи голоса — потенциальные объекты хакерских атак.



Это уже не отрывок из голливудского сценария — кто-то завладел чужим лицом и, по сути, поселился в реальной жизни другого человека. Мошенники уже разрабатывают технологии похищения данных так называемых Face ID. Например, просканировав данные сетчатки глаза, можно не просто «вместо него» можно зайти в метро или в автобус, или даже улететь по его билету на самолете. Лицом можно открыть банковскую ячейку или дать согласие по получение крупного кредита. В новом, цифровом мире остаться «без лица», то фактически без своей личности, вполне реально.

Тем более, что только в официальной Единой биометрической системе, которая работает в тесном контакте с системами электронных «Госуслуг», уже зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. А ведь и некоторые банки, например, вынуждают своих клиентов сдавать биометрию. И вот дальше вопрос только в том, насколько серьезно эти компании относятся к безопасности чужих данных.

«Если использует только шаблон по фотографии, то злоумышленнику легче им воспользоваться. Войти от моего имени, например, на „Госуслуги“ и продать мою квартиру не за 10 миллионов, а за 1. Или наоборот. Но это уже вопросы к оператору этой системы, который должен понимать риски утечки таких шаблонов», — рассказал Константин Новиков, эксперт по биометрической безопасности.

И вот как раз второе чтение Закона о той самой «Единой биометрической системе» вызвало в Госдуме бурю дискуссий: в профильном комитете проделанную работу над поправками называют «титанической». Теперь запрещено хранить биометрию россиян в заграничных базах данных. Вводится уголовная ответственность за утечку данных, и, пожалуй, главное — теперь никто из коммерческих и госкомпаний не имеет права принуждать граждан к сдаче образцов голоса, отпечатков пальцев и сетчатки. Отказ можно оформить на «Госуслугах» или в МФЦ.

«Если их какая-то организация будет принуждать к сдаче биометрии, то можно показать: вот, смотрите, у меня официальный документ, вы не имеете права использовать мои биометрические данные. Плюс к этому предусмотрена ответственность за принуждение или утечку биометрических данных, административная и уголовная», — рассказал Антон Горелкин, зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи.

Впрочем, зарубежный опыт показывает, что есть и финансовые рычаги воздействия. Американская железнодорожная компания BNSF должна выплатить 228 миллион долларов водителям грузовиков, которые в суде доказали, что их незаконно заставляли сдавать отпечатки пальцев. Компания так пыталась бороться с воровством, но теперь убытков только больше. Вот и эксперты советуют: еще раз подумать перед тем, как поделиться с кем-то фактически частью своей молекулы ДНК

«Важно понимать, кому мы ее отдаем. Мы ее должны отдавать только той организации или госучреждению, которой мы доверяем, когда у нас запрашивают отпечаток или голос, мы должны проверять, на каком сайте мы находимся», — сказал Артем Геллер, председатель комиссии Института Развития Интернета.

Эти меры предосторожности потребуют больше времени. Но в мире цифровых страстей снова актуальна старая пословица — «беречь как зеницу ока». Особенно когда кто-то просит вас отсканировать сетчатку глаза.