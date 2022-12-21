Когда миномет становится снайперской винтовкой: видео работы артиллеристов

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Российские военнослужащие продолжают освобождать территорию ЛНР от украинских националистов.

В Луганской республике российские войска ведут активные действия сразу по нескольким направлениям. Штурмовать укрепления националистов помогают мобильные группы, оснащенные мощным вооружением.

Как миномет становится почти снайперской винтовкой — настолько точно он бьет в цель — увидел Ярослав Богат.

В этой сводной группе быстрого реагирования только самые бесстрашные и опытные бойцы. Специфика работы обязывает. До позиции националистов несколько километров. К противнику, которого при желании можно увидеть в бинокль или с квадрокоптера, подходят максимально близко, а это значит, что и враг может заметить расчет.

Работа, которая сейчас происходит, достаточно мобильная. Группа стреляет по противнику и сразу же должна покинуть позицию.

Огонь сегодня — осколочными боеприпасами, из СПГ, в район Белогоровки, в которой окопались ВСУшники.

Эти противотанковые системы в военном обиходе называют «сапогами». Однако этот «Сапог» — скороход, не иначе — благодаря скорости бойцов, у которых он в руках.

Постоянную стрельбу из самых разных точек враг просто не успевает отследить. Оттого начинает суетиться и принимать неверные решения.

Примерно через 5 минут, по месту, откуда работали наши бойцы, начался ответный артогонь.

«Стреляют всем вооружением НАТОвского образца, нашего ничего там нет, у них ничего не осталось», — рассказал командир артиллерийского взвода с позывным «Старый».

Боец рассказывает о противнике, который все чаще стал разговаривать на иностранном языке. Пару дней назад на этом участке фронта заметили несколько сотен наемников.

«Мы стоим на своей земле и будем стоять до последнего, они пусть приезжают сколько хотят. Буквально пару дней назад зашли сюда. Ну я думаю на недельку… пусть еще собирают 500. — На недельку 500 хватает? — Ну по-разному, если как вчера был бой, так я думаю не хватает», — рассказал военнослужащий.

На этом же участке фронта наши минометы. Цель — Верхнекаменское, позиции боевиков, недалеко от Северска.

Орудие превращают практически в снайперское оружие, кладут минами очень точно, прямо в блиндажи противника, работают по живой силе.

Один из минометчиков — бывший пехотинец. Боец с позывным «Руди», несмотря на то, что был ранен, снова в деле. При обороне Спорного за его расчетом и вовсе вели настоящую охоту.

«По записи с беспилотника было видно, кидаем первую мину, и две мины куда он бежал, в догонку ему. Здесь тоже иногда приходится побегать, там на спорном, где мы стояли, там контрбатареи нас накрывали по полчаса с четырех направлений», — рассказал боец.

По словам бойцов, сейчас противник на их направлении уже менее активен. И это конечно прямая заслуга 16 батальона территориальной обороны 2 армейского корпуса. Бойцы которого научились быть намного быстрее противника, но при этом помнят, что спешить в артиллерийской работе, ни в коем случае, нельзя.