Песков подтвердил приезд Владимира Путина в зону СВО

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Накануне выходных президент России посетил штаб, где провел соответствующее совещание.

Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции (СВО) и провел совещание с командующими войск. Об этом «Российской газете» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Других деталей приезда пока не приводится.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео участия Владимира Путина в работе Объединенного штаба войск, которые задействованы в спецоперации. Президент целый день проводил совещания и встречи в закрытом режиме. Глава государства детально ознакомился также с предложениями командующих о ближайших и среднесрочных действиях.