«Мне не нужен штамп»: Анастасия Волочкова снова не хочет замуж

Анастасия Волочкова заявила, что не собирается расписываться с новым возлюбленным

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Что не так с российской балериной и почему она снова отказываются официально оформлять отношения?

У Анастасии Волочковой все как всегда: то она собирается замуж, то вообще ничего не хочет. Сегодня вечером в Москве проходит двадцатая ежегодная премия телеканала Fashion TV и журналисты Starhit подловили ее с вопросом о скором замужестве.

Однако в ответ знаменитость рассмеялась и заявила, что вообще-то расписываться они с ее любимым кондитером Дмитрием не планируют.

«Да мне роспись не нужна, мне нужны отношения! Зачем вообще штамп?!» — воскликнула Волочкова.

Заметно, как на мероприятии артистка просто сияет от счастья.

Что сподвигло артистку вновь передумать — неизвестно. Ведь буквально несколько дней назад балерина заявила, что решила выходить замуж 21 января 2023 года, сразу после своего дня рождения. О планах она сообщила поклонникам в личном блоге.

Новый возлюбленный артистки — кондитер по имени Дмитрий — в ее постах фигурирует как чудо, вдохновение, кладезь радости и вообще Дед Мороз. Даже есть фото в соответствующем наряде — а рядом красуется новоиспеченная невеста в костюме Снегурочки. Хотя внимательные подписчики разглядели, что звезду к ее бойфренду на кадре «прифотошопили».

Известно также, что он сделал ей предложение руки и сердца и получил положительный ответ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как за считанные дни страна узнала, что у Анастасии Волочковой снова появился ухажер.