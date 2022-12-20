«Минимум полгода работы»: какие шансы на восстановление у дочери Политова

Фото, видео: Instagram* / politmda; 5-tv.ru

На данный момент существует масса методик и техник, которые помогают бороться со сложными эмоциональными состояниями.

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена до сих пор находится в тяжелом состоянии после того, как отправила своему мужу снимок с пригоршней таблеток в руках.

Почему 22-летняя девушка могла сделать такое с собой и как теперь ей восстановиться? Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала психолог Насиба Посовина.

«Здесь на самом деле требуется очень глубинная психотерапевтическая работа и она не будет короткой», — говорит эксперт.

По ее словам, в таких случаях нужно проводить работу с эмоциональным состоянием человека, который в какой-то момент подавил в себе очень много эмоций и не смог с этим справиться.

«Человеку требуется какое-то время для понимания и изучения своих эмоциональных состояний. И это минимум полгода работы для того, чтобы чуть-чуть начать восстанавливать эмоциональное состояние, после чего потребуется этап, который будет называться «возвращением к обычной жизни», — добавил психолог.

Посовина заключила, что человеку в любом случае можно помочь восстановиться. Для этого, как минимум, существует множество техник и методик.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Алену ввели в состояние комы и подключили к ИВЛ.

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