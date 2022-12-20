«Превысила дозу»: Политов опроверг информацию о намеренном отравлении дочери

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Артист впервые поговорил с вышедшей из комы дочерью об инциденте.

Дочь солиста группы «На-на» Владимира Политова превысила дозу лекарственного препарата по ошибке, а не намеренно. Об этом певец лично сообщил в беседе с StarHit.ru.

Утром 19 декабря Алену вывели из комы. По словам артиста, девушка пришла в сознание и поговорила с ним, но она все еще находится в отделении реанимации.

«Она по ошибке превысила дозу таблеток. Там не было 20 штук», — заявил Владимир Политов и особо подчеркнул, что у его дочери не было никаких намерений навредить собственному здоровью.

Алена принимает антидепрессанты по предписанию специалистов. Когда с 22-летней дочерью случилось несчастье, артист находился не в Москве, но примчался так быстро, как только смог. Правда сразу к Алене его не пустили — девушка находилась в тяжелом состоянии. Политов рассказал, что точная дата выписки пока неизвестна, но он отложил все дела и неотрывно находится на связи с наследницей и ее лечащим врачом. Сейчас жизни Алены ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях отравления дочери солиста группы «На-На» Политова.