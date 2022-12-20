Комплимент «на троечку»: Байден сравнил жену с шомполом

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

Первая леди Америки, в свою очередь, назвала мужа отличным предметом для шуточных издевательств.

Президент США Джо Байден сравнил характер жены с шомполом во время интервью с известной актрисой Дрю Бэрримор на платформе YouTube.

Байден и его супруга Джилл рассказали свою историю любви и как им живется вместе сейчас, спустя 45 лет брака. И как оказалось, первая леди Америки отличается «стальным характером». Даже ее осанка всегда идеально прямая.

«Она мой лучший друг. Я все-все ей рассказываю. У нее позвоночник как шомпол. Она обладает одновременно и силой, и отличным чувством юмора», — сказал Байден, а Джилл лишь посмеялась и инстинктивно выпрямила спину.

Кроме того, Джо Байден пожаловался на то, что в семье он постоянно становится предметом насмешек.

«В тебе столько всего, над чем можно пошутить», — подколола главу страны Джилл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Джо Байден и его супруга Джилл оскорбили президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в США.