Пройдемте, пожалуйста: Наргиз высказалась о запрете на въезд в РФ на 50 лет

Наргиз впервые высказалась о запрете на въезд в РФ на 50 лет

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В «Домодедово» в день депортации к узбекской певице отнеслись по-доброму и купили ей билет до Узбекистана.

Известная узбекская певица Наргиз Закирова рассказала в интервью YouTube-канала MYDay TV свою историю выдворения из России. По ее словам, прилетев в аэропорт «Домодедово», сотрудники отправили ее на дополнительные проверки, где заявили, что въезд на территорию РФ теперь ей запрещен.

«Мы отошли, они говорят чуть не плача: „Приносим извинения, но вам въезд запрещен на 50 лет“. Я говорю: „А на каком основании?“. А они: „Простите, можно с вами сфотографироваться?“. Говорю: „Конечно, можно“. Спокойно отреагировала, а что я могу сделать?» — говорит Наргиз.

Артистка восприняла данную ситуацию совершенно спокойно и добавила, что сами сотрудники аэропорта взяли ей обратный билет до Узбекистана, причем в бизнес-классе.

По ее словам, все были очень добры к ней, приносили кофе и еду. Вот с такими почестями певица улетела обратно в Узбекистан, так и не побывав в столице России.

Кстати, один из последних выходов в свет поразил публику — 51-летняя певица показалась в просторном платье с округлившимся животом, который нежно придерживал супруг Антон Ловягин. Наргиз с мужем сейчас живут в Узбекистане. А вернуться в Россию она сможет, когда ей исполнится… 101 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Наргиз Закирова била бывшего мужа — итальянского музыканта Филиппа Бальзано.