«Не лишайте себя удовольствия»: Анна Семенович призвала отказаться от диет

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Экс-солистка «Блестящих» всегда гордилась своими пышными формами, но иногда экспериментировала с питанием.

Певица Анна Семенович недавно отказалась от глютена, о чем очень сильно пожалела. О результатах своего пищевого эксперимента знаменитость рассказала «Вокруг ТВ».

«Мне все говорили: „Ой не надо есть глютен, это так вредно. Он вообще ни у кого не усваивается“. Я вам хочу сказать, что это полная ерунда, потому что я сдала анализы, пшеница у меня прекрасно усваивается», — сообщила певица.

Семенович поняла свою ошибку в ограничении глютена, но отметила, что с лактозой у нее все же есть проблемы. Певице было очень плохо после рыбы под соусом из сливок.

«У меня вздулся живот как будто я на восьмом месяце беременности. Два дня я была в состоянии шока. Прежде чем ставить себе диагнозы сдайте анализы на нехватку витаминов и на непереносимость глютена и лактозы. Не надо заниматься самолечением и лишать себя удовольствия, например, есть лапшу», — рассказала Семенович.

От молочных продуктов знаменитость отказалась и отдала предпочтение полезным и диетическим блюдам. Утром — углеводы, днем и вечером — белки и клетчатка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович раскрыла секрет своего похудения.