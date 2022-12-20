«Я в шоке»: Юлия Меньшова хранит секрет о характере Аллы Пугачевой

Юлия Меньшова узнала о скандальной ситуации с Аллой Пугачевой от своего гостя

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

На съемках «Рождественских встреч» поведение Аллы Борисовны было слишком вызывающее.

Знаменитый хореограф Мигель стал гостем YouTube-шоу телеведущей Юлии Меньшовой, где поделился своим впечатлением от работы вместе с Аллой Пугачевой.

Оказалось, что у него остался довольно неприятный осадок после работы с ней во время съемок знаменитых «Рождественских встреч» и больше с ней встречаться на площадках он не желает.

По словам артиста, Алла Борисовна вела себя крайне вызывающе: пыталась управлять абсолютно всем творческим процессом и постоянно раздавала указания людям.

«Я был в шоке, когда все это произошло. Это стерло все. Это касалось напрямую тех людей, которые были в коллективе», — говорит Мигель.

На вопрос Меньшовой рассказать некоторые подробности о поведении легендарной певицы, Мигель пообещал все рассказать, но только за кулисами.

Теперь телеведущая хранит тайну хореографа о том, какая Алла Пугачева может быть на самом деле, на не экране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Алла Пугачева страдает тревожным состоянием в Израиле из-за того, что все коллеги отвернулись ее и считают себя лидерами в России.