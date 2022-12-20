Прятались от отца: Люся Чеботина пережила домашнее насилие в детстве

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Родители исполнительницы развелись, когда ей было шесть лет. О своем детстве певица вспоминает с ужасом.

Популярная музыкальная исполнительница Люся Чеботина откровенно рассказала о проблемах в семье, с которыми ей пришлось столкнуться в детстве. В интервью для шоу Fametime TV на Youtube певица рассказала, что подвергалась домашнему насилию со стороны отца.

«Я хорошо помню эти моменты из детства — какой был ковер, линолеум, обои, как все происходило, кто кого хватал», — призналась Люся.

По ее словам, у родителей были очень тяжелые отношения, которые в итоге закончились разводом.

«Доходило до того, что начались угрозы. И мама не на шутку испугалась за наши жизни. Папа поднимал руку не только на маму, но и на нас», — рассказала знаменитость.

После развода родителей Люся не виделась с отцом много лет. Наладить отношения они не успели — папа умер семь лет назад при загадочных обстоятельствах. Но сейчас певица не держит на него зла.

«Я выросла и теперь понимаю, кто виноват, почему это происходило и как этого можно было избежать», — отметила Чеботина.

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