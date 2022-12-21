Как спилить елку самому и не получить штраф

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Рубить дерево нужно по правилам, и в строго отведенных для этого местах.

По всей стране открываются елочные базары — в одной только Москве их будет 240. Но получить елку можно и бесплатно — сходив в лес. Правда, рубить под корешок нужно по правилам, и в строго отведенных для этого местах, иначе неминуемо наказание.



Подробная инструкция — в сюжете Максима Облендера.

На площадях у метро, на оживленных перекрестках в последние недели декабря вырастают они — все покрытые зеленью, острова елочных базаров. Покупатели появляются мгновенно. Секреты выбора лесной красавицы у каждого свои.

«Да все просто, выбрал самую пышную. Она объемная, чего тут такого. Больше игрушек поместится, мишуры, гирлянд», — рассказал Денис, покупатель.

60 адресов в разных районах Петербурга. Больше ярмарок только в столице, здесь сразу 240 елочных базаров! Деревья на любой вкус и кошелек — большие и маленькие, пушистые и не очень. Скидок сейчас ждать точно не стоит, говорят продавцы, но за несколько часов до боя курантов обещают раздавать деревья бесплатно, потому что самим уже надо спешить за праздничный стол.

Тем, кто не хочет переплачивать, а точнее вообще не хочет платить за ель, дают право самому спилить или срубить, тут уж кому как удобнее.

«Процедура довольно простая. Нужно приехать в лесничество с паспортом. Определиться с районом рубки, мы соответственно подскажем, куда нужно ехать, где искать эту елку», — рассказал Дмитрий Любимов, директор учебно-опытного лесничества.

В лесничествах пока ажиотажа нет, но в выходные точно будет очередь. Ирина — суетится с бумажками, пока супруг готовится к тяжелой работе — рубить-пилить придется ему.

«Тут бывает и минут сорок можно простоять в очереди», — сказала Ирина Сахарнова.

«Сколько обычно выбираете, сколько рыскаете по лесу?» — спросил журналист.

«Ну вот мы оделись потеплее, бывает минут тридцать. Мужу то без разницы, какую рубить, а мне вот эта не сильно пышная, у этой веточки кривые. Охота же если выбирать, то самую красивую», — сказала женщина.

Одна елка в одни руки. Свыше трех метров рубить нельзя. Договор в двух экземплярах. Один вам, чтобы доказать патрулю, что елка срублена законно. Иначе штрафы от трех тысяч рублей, рассказывает лесничий. Сам Александр признается, в любой день мог бы принести домой ель. Но принято в семье ставить искусственную.

Ну а мы выбрали вот такую красавицу, недалеко от дороги. Прямо под линией электропередачи. Здесь деревья как раз необходимо вырубать из соображений пожарной безопасности.

Ну а дальше, как в новогодней песне. И вот она нарядная на праздник к нам пришла. И честно вот в этот момент, когда начинаешь украшать символ Нового года, новых надежд, новых мечтаний, меньше всего думаешь, купил ли ты елку на базаре, бродил ли ты на морозе по лесу. Просто получаешь удовольствие от процесса и снова чувствуешь себя маленьким ребенком.