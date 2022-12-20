В Госдуме приняли закон о миллионных штрафах за осквернение георгиевской ленты

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А за публичное надругательство может грозить и уголовная ответственность.

Миллионные штрафы и даже уголовное наказание теперь грозят тем, кто будет осквернять — георгиевскую ленту. Госдума сегодня наделила черно-оранжевую ленточку официальным статусом символа воинской славы.

А значит и ответственность за публичное надругательство над ней — соответствующее. Можно попасть в колонию на три года или нарваться на штраф в три миллиона.

Если же осквернением будет заниматься группа людей, то срок заключения для них может дойти до пяти лет, а штрафы до пяти миллионов. Такое же строгое наказание и для юридических лиц.