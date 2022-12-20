Внучку Олега Табакова обманула заводчица и продала смертельно больного щенка

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stephan Schulz; 5-tv.ru

Пострадавших десятки любителей породы мальтипу. Причем действовала злоумышленница по всей России.

Покупатели собак дизайнерских пород из нескольких регионов страны требуют наказать заводчицу — за массовые смерти животных. Женщина продавала щенков, зараженных энтеритом — эта болезнь практически неизлечима. И вероятно, заводчица знала, что питомцы обречены на смерть.

Щенка породы мальтипу с трудом удалось выходить внучке актера Олега Табакова — Марии Сигал. Она приобрела собаку у заводчицы из Самарской области. На следующий день животному стало плохо — он отказывался от еды и угасал на глазах хозяйки. Мария отвезла питомца к ветеринару. Диагноз — вирусный энтерит, смертельно опасное заболевание. Лечение обошлось в полмиллиона рублей.

«Моя семья, тоже эти три недели, вот просто на грани нервного срыва. Это правда было очень тяжело. И когда я думаю, что человек просто продолжает это делать… Конечно, это было бы круто, если бы она просто перестала. Чтобы другие люди с этим не сталкивались. А так я не чувствую в себе никакого морального права кого-то наказывать», — рассказала пострадавшая Мария Сигал.

Однако заводчица Наталья Митяйкина продолжает продавать собак. Цена одной доходит до 100 тысяч рублей. У нее десятки рекламных объявлений на различных торговых площадках. Судя по их числу, в этом бизнесе Митяйкина много лет. Однако вот качество ее работы оставляет желать лучшего.

В комментариях под сообщениями о продаже щенков много отрицательных отзывов. Люди жалуются, что якобы заводчица продает собак, зараженных вирусным энтеритом. Болезнь почти неизлечима — в 90 процентах случаев питомец погибает.

«Она пускает пыль в глаза, создает впечатление честного порядочного человека. Но не дай Бог какая-нибудь такая ситуация, то она никакой ответственности за щенят не несет», — говорит пострадавшая Ольга Виноградова.

По комментариям в соцсетях пострадавшие смогли найти друг друга. Они обратились в суд, однако уже более года не могут добиться справедливости. А между тем число обманутых клиентов увеличивается, как и география распространения опасной инфекции.

Так, у Элины Ткаченко пес породы мальтипу скончался на пятый день. Она тоже готовит иск против недобропорядочной заводчицы, продавшей ей зараженного щенка.

«Мы повезли его к ветеринару. Как оказалось, у собаки выявили парвовирусный энтерит. Как объяснили нам врачи-ветеринары, это очень опасная для животных вирусная инфекция, которой заболевают собаки с очень высокой летальностью», — рассказала пострадавшая Элина Ткаченко.

Заводчица Наталья Митяйкина отказывается комментировать обвинения в собственный адрес.

По словам экспертов, после того, как выяснилось, что собаки заражены, заводчица должна была закрыть питомник на карантин.

«Если присутствовало в помещении зараженное животное, обязательно мисочки, лежаки, вольерчики — все выбрасываем. Сам вирус очень живучий и вывести его очень сложно — до двух лет», — говорит заводчица Евгения Любимова.

Но заводчица Наталья Митяйкина продолжает торговать щенками. Пострадавшие пытаются вернуть собственные деньги, однако Митяйкина якобы пытается затянуть судебный процесс, утверждая, что погибшие собаки не ее.

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