«Она на панике»: бывший стилист Аллы Пугачевой рассказал правду о ее состоянии

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По словам стилиста знаменитости, ей перестали звонить коллеги и спрашивать о ее самочувствии.

Несмотря на то, что российская певица Алла Пугачева светится от счастья на своих снимках в социальных сетях и пишет, что у нее все прекрасно, дело обстоит гораздо сложнее.

В интервью «Московскому Комсомольцу» бывший стилист Аллы Борисовны Джордж Ровалс заявил, что она страдает тревожностью.

«Алла переживает, что никто не спрашивает, как она, где она, что она. Она на панике из-за этого. Даже коллеги ей не звонят. Киркоров и другие так называемые звезды раньше ее в одно место целовали, а сейчас отвернулись и боятся о ней слово сказать. Они думают, что они лидерами стали в ее отсутствии. Не дождутся: Алла, как была первой, так и будет», — говорит он.

По словам бывшего помощника артистки, естественно, финансовое состояние у Пугачевой стабильное и им не на что жаловаться. Ведь все-таки за всю жизнь она заработала немалое количество денег и за несколько месяцев их просто невозможно потратить.

«Бутерброды с маслом и икрой купить может, не переживайте», — добавил Ровалс.

Также он рассказал, что легендарная певица иногда подумывает о том, чтобы вернуться в Россию. Но пока не видит возможностей.

Ранее разгоревшийся в Израиле скандал из-за выдачи паспортов Алле Пугачевой и Ксении Собчак в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru прокомментировала сотрудница агентства репатриации Зоя Шафрани.