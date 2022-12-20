«Противник выдохся»: военные ВСУ отказываются идти в бой

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: украинские военные расстреливают тех, кто не хочет идти в атаку

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

Войска Украины решили сдать назад и больше не хотят быть на передовой.

Российские военные движутся отличными темпами на всей линии соприкосновения, ведь украинские солдата в большинстве своем выдохлись. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире одного из федеральных телеканалов.

В частности, солдаты ВСУ отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара, а войска РФ в это время хорошими темпами двигаются вглубь и освобождают все новые и новые территори от боевиков.

«У нас идет массовое подтверждение того, что реально противник на нашем участке выдохся на все сто процентов», — заявил Алаудинов.

Более того, известно, что военные Украины отводят своих отказывающихся идти в атаку бойцов, после чего расстреливают их. По словам командира спецназа, у российских солдат имеется даже видео доказательство этих жестоких расправ.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как глава Чечни Рамзан Кадыров заявила, что армия России находится сейчас в более выигрышной позиции, о чем свидетельствуют поражения и огромные потери ВСУ.